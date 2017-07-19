Manovra: Salvini, occorre importante, coraggioso, impegnativo scostamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - "La grande sfida e' aumentare il potere d'acquisto dei salari e occorre un importante, coraggioso, impegnativo, scostamento di bilancio per mettere nel camino dell'economia oggi quello che altrimenti metteremmo domani pagando casse integrazioni e licenziamenti. Io scosterei, io investirei". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dal palco dell'evento della Lega "A tua difesa", in vista della prossima legge di bilancio. "O fai uno scostamento di bilancio, su cui Bruxelles non puo' eccepire alcunche', e' una scelta che dipende da noi, oppure stai sempre a rincorrere la contingenza", ha precisato. "Stare sotto il 3% sarebbe bello, ma bisogna verificare se stare sotto il 3% sia compatibile col sostegno alle famiglie e alle imprese italiane", ha aggiunto. "Con due guerre in corso, con un autunno complicato, vale pena investire qualche miliardo in piu' ora per evitare licenziamenti e casse integrazione poi".

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(RADIOCOR) 09-09-26 18:57:33 (0571) 5 NNNN