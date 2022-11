Manovra: Salvini, inizio di un percorso per tanti grandi opere ferme

Mose sta fronteggiando marea piu' alta degli ultimi 50 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - 'Pensare in grande, valorizzare ingegneri e genio italiano e' fondamentale', la Manovra 'e' l'inizio di un percorso, ci sono tante grandi opere ferme, c'e' il dossier Gronda, il dossier Terzo valico, il tunnel del Brennero, la statale 106 che trova in questa Manovra un finanziamento miliardario nell'arco degli anni'. Cosi' il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo l'approvazione della Manovra. 'Per quello che riguarda il mio ministero ci sono alcuni impegni mantenuti, alcuni a costo zero come la riattivazione della societa' Stretto di Messina', ha rivendicato Salvini. 'A proposito di grandi opere, in questo momento e' in funzione il Mose, che sta fronteggiando la marea piu' alta degli ultimi 50 anni. Se non ci fosse, Venezia sarebbe sommersa in modo catastrofico', ha sottolineato il vicepremier.

