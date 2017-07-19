Manovra: Salvini, eventuale extra deficit scelta governo, Ue prende atto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 25 ago - 'Bruxelles sullo scostamento non puo' dire ne' si' ne' no. Bruxelles prende atto. E' una scelta del governo italiano, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, a margine del Meeting di Rimini, a chi gli chiedeva come reagirebbe il governo nel caso in cui l'Ue non dovesse approvare l'eventuale richiesta di extra-deficit da 20 miliardi (ipotizzata in queste ore dal leader della Lega).
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(RADIOCOR) 25-08-26 15:08:14 (0393) 5 NNNN