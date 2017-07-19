Manovra: Salvini, da riforma Isee stop collezionisti bonus e miliardi a chi lavora

'Sostituirlo con la dichiarazione dei redditi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - "Bisogna aiutare la gente che lavora, non la gente che non lavora o che lavora in nero con 30 bonus a ripetizione, e da questo punto di vista io sono convinto che ci siano miliardi da recuperare".

Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, che intervenendo in video conferenza alla Festa nazionale dell'Udc ha proposto la riforma dell'Isee.

"Occorre a mio avviso - ha indicato - nella legge di bilancio mettere un tetto ai collezionisti di bonus e ampliare la platea, altrimenti il ceto medio si avvicinera' sempre di piu' allo scalino piu' basso, della catena". E ha suggerito, riferendosi al bando per gli affitti agevolati per divorziati e separati: "Io ho sostituito l'Isee con l'Irpef, con la dichiarazione dei redditi fino a 35mila euro".

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