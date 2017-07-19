Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Manovra: Salvini, da riforma Isee stop collezionisti bonus e miliardi a chi lavora -2-

            Ceto medio, pensionati, famiglie e singoli sono esclusi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Citando i risultati del gruppo di lavoro della Lega, Salvini ha in particolare fatto rilevare: "Ci sono decine di bonus pubblici, noi ne abbiamo contati circa cinquanta elargiti da Comuni, Province, Regioni, Inps, altri Enti statali, che finiscono sempre nelle solite tasche, perche' bisogna avere il coraggio di riformare l'Isee, perche' se tutti questi bonus, affitto, luce, gas, libri, sport, la 'carta dedicata a te', il noleggio sociale dell'auto, ha come tetto l'Isee tra i 10 e i 15 e 20mila euro, ci sono alcuni collezionisti di bonus che ritengono piu' utile chiederli, senza controlli e senza verifiche, solo con autocertificazione, e l'intero ceto medio, e le famiglie italiane, i pensionati italiani singoli italiani sono esclusi dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici".

            Bof.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 13-09-26 11:52:58 (0193)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.