Manovra: Salvini, da riforma Isee stop collezionisti bonus e miliardi a chi lavora -2

Ceto medio, pensionati, famiglie e singoli sono esclusi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - Citando i risultati del gruppo di lavoro della Lega, Salvini ha in particolare fatto rilevare: "Ci sono decine di bonus pubblici, noi ne abbiamo contati circa cinquanta elargiti da Comuni, Province, Regioni, Inps, altri Enti statali, che finiscono sempre nelle solite tasche, perche' bisogna avere il coraggio di riformare l'Isee, perche' se tutti questi bonus, affitto, luce, gas, libri, sport, la 'carta dedicata a te', il noleggio sociale dell'auto, ha come tetto l'Isee tra i 10 e i 15 e 20mila euro, ci sono alcuni collezionisti di bonus che ritengono piu' utile chiederli, senza controlli e senza verifiche, solo con autocertificazione, e l'intero ceto medio, e le famiglie italiane, i pensionati italiani singoli italiani sono esclusi dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici".

Bof.

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