Manovra: Salvini, bene pace fiscale, copre parte importante settore lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - 'Tra i temi di cui sono piu' soddisfatto del risultato' nella bozza di Manovra, 'uno e' che, dopo tre anni di impegno, la pace fiscale: una rottamazione delle cartelle esattoriali, giusta, dovuta e attesa, che copre dal 2000 a tutto il 2023, con 9 anni di rate uguali, senza sanzioni'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione del XVI Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio.

La misura, ha spiegato, 'va a coprire una parte importante anche del settore del lavoro, privato, delle partite Iva e di commercio, non i 'furbetti', come qualche giornale ha scritto. Siamo passati dal Covid alle guerre, al caro benzina, al caro bolletta, e aver tenuta aperta un'attivita' professionale, uno studio professionale, una partita Iva, un negozio, un ristorante, un albergo, in questi anni devastanti gia' e' qualcosa di eroico'.

