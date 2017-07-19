Manovra: Pichetto, vertice maggioranza per trovare punti convergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Certamente, ci sono i vertici di maggioranza per trovare i punti di convergenza perche' sono partite diverse che devono trovare il punto di mediazione tra le diverse posizioni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'assemblea pubblica di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, in corso a Milano, rispondendo a chi chiedeva aggiornamenti sul vertice di maggioranza atteso domani sulla manovra. Riferendosi alla manovra, Pichetto ha detto che "i saldi devono rimanere invariati per una ragione molto pratica e lo vediamo dallo spread: se lo manteniamo a questo livello e' un vantaggio per il bilancio dello Stato ma anche per le imprese perche' incide sui tassi di interesse in modo molto positivo".

