Manovra: Pichetto, su rinnovabili progetto indicato, andiamo avanti bene

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - "Il progetto ormai e' indicato, stiamo andando avanti abbastanza bene sul fronte delle rinnovabili. L'obiettivo degli 80 gigawatt al 2030 e' raggiungibile e dovremmo fare alcune azioni in particolare per quanto riguarda il repowering degli impianti a fine incentivo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'assemblea pubblica di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, in corso a Milano. "Ma no, fondamentalmente no. Devo dire che non mi aspettavo di piu'", ha risposto il ministro a chi chiedeva se si aspettasse di piu' in manovra per quanto riguarda le rinnovabili.

