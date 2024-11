Manovra: Orsini, lavoriamo con il Governo per far ripartire gli investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - L'Italia ha bisogno di far ripartire gli investimenti e su questo Confindustria sta lavorando con il Governo. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Basilicata. 'Ricordiamo che l'Italia, dopo la Spagna, e' ancora il secondo Paese migliore dell'Europa, e questo e' grazie a tutti loro e tutti noi, e questo non ci dobbiamo dimenticare, noi abbiamo fatto dopo il Covid nel 2021 piu' 21% di investimenti, nel 2022 abbiamo fatto piu' 8,5%. Sto dicendo questo non perche' sto facendo una critica al Governo, perche' devo dire la verita', stiamo lavorando col Governo su un giusto 5.0', ha detto Orsini, sottolineando che 'gli investimenti devono ripartire, per questo noi stiamo spingendo in legge di bilancio, dobbiamo dire guardate, dobbiamo mettere a terra, accendere il volano perche' quando il volano funziona il motore riparte e centrale saranno gli investimenti'.

