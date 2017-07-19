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            Manovra: Orsini, ci vuole il coraggio di fare infrazione per energia e industria

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'Ci vuole il coraggio di fare infrazione' al Patto di stabilita'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'evento "Il coraggio di cambiare" di Confindustria Marche. 'Noi appoggiamo la presidente del consiglio e il Governo se mi dicono che noi vogliamo salvaguardare l'industria del paese che fa l'83% del welfare a discapito di fare infrazione', ha aggiunto Orsini, specificando che l'infrazione al Patto di stabilita' se e' per la 'difesa dai prodotti cinesi' e 'sull'energia, perche' sull'energia c'e' qualche dubbio che ci stanno rubando dei soldi con un sistema che si chiama Ets. Se questo verra' fatto noi ci saremo e faremo in modo che tante Confindustrie europee verranno al nostro fianco'.

            In merito all'Ets, Orsini ha ricordato che 'e' una norma che e' uscita giusta, perche' se noi la prendiamo nel 2018 costava 8 euro 7 euro a tonnellata ma oggi ne costa 80' e si e' intromessa 'la finanza'. Per questo chiede, che gli Ets possano essere scambiati 'solo tra noi imprenditori' e allora 'vedi tu come quella roba crolla e torna ai 7-8 euro a tonnellata'.

            Fla-.

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