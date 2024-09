Manovra: Meloni, soldi non si possono buttare, saremo seri (RCO)

'Stagione bonus e' finita. No abolizione assegno unico' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 07 set - In vista della prossima manovra di bilancio 'ci sono pochi soldi e non si possono buttare. C'e' la volonta' di continuare a vedere cosa altro si puo' fare' ma 'sempre con la serieta'' che testimoni come 'e' finita la stagione dei bonus, dei soldi buttati dalla finestra e delle risorse messe su cose che non fanno alcun moltiplicatore e' finita'. Cosi' la premier Giorgia Meloni, intervistata al Forum di Cernobbio. 'Ci sono pochi soldi - ribadisce piu' volte - e non si possono sperperare'.

Nella precedente Legge di bilancio, riepiloga il capo dell'Esecutivo, le priorita' 'erano le imprese che assumono, i salari, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, la salute dei cittadini e la natalita'' e 'penso che vada seguita questa strategia'. Cosi' come in questa manovra 'non ci sono molte delle cose che ho letto' sulla stampa, 'tipo voler abolire l'assegno unico, anzi questo governo sull'assegno ha messo altri tre miliardi'.

