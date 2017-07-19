Manovra: Meloni, per le imprese circa 8 miliardi di investimenti -2

Puntiamo a aumentare risorse per super e iperammortamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ott - "So - ha ammesso la premier - che le imprese si aspettavano qualcosa di piu'" ma, ha controargomentato, i circa 8 miliardi di investimenti "sono risorse che io punto ad aumentare", segnatamente "quelle che riguardano iperammortamento e superammortamento.

Lo posso fare con altre risorse, e' gia' nei nostri intendimenti. Chiaramente c'e' un tema di interlocuzioni che vanno fatte a un altro livello ma penso che ci sia comunque uno sforzo significativo che si concentra sulle priorita' che sono state richieste per quello che riguarda le aziende".

"Noi finora - ha ricostruito nel dettaglio la premier - avevamo rifinanziato i contratti di sviluppo di industria e turismo, rifinanziato la nuova Sabatini per gli investimenti nei beni strumentali, avevamo portato avanti transizione 4.0, avevamo poi affiancato transizione 5.0 con 6,3 miliardi di euro di risorse. Abbiamo costituito la Zes unica del Mezzogiorno e abbiamo allargato la Zes anche a Marche e Umbria, introdotto per il 2025 l'Ires premiale per le imprese che investono e assumono dal 24 al 20%. Per favorire le assunzioni, oltre a diverse decontribuzioni per le nuove assunzioni, abbiamo introdotto e confermato per il triennio 2025-2027 la superdeduzione al 120% del costo del lavoro, che sale fino al 130% per alcune categorie di soggetti piu' fragili. In particolare, con questa legge di bilancio rifinanziamo il credito d'imposta per la Zes portandola a 2,3 miliardi. Rifinanziamo con 100 milioni le zone logistiche semplificate, rifinanziamo la nuova Sabatini, proroghiamo la sterilizzazione di plastic e sugar tax a tutto il 2026 ma soprattutto reintroduciamo la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del loro ammortamento, cioe' quella che viene conosciuta come super e iperammortamento con investimenti ammessi pari complessivamente a 4 miliardi di euro. Anche se qui vi dico - ha appunto annunciato - che stiamo valutando la possibilita' di utilizzare la revisione di medio termine della politica di coesione, che ha tra le sue priorita' anche il tema della competitivita', per aumentare sensibilmente queste risorse. Quindi parliamo per le imprese di circa 8 miliardi di investimenti".

