Manovra: Marinese (Confindustria), importante supportare Pmi e migliorare Zes

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 24 ott - Supporto alle Pmi e coerenza nella gestione delle Zes tra Nord e Sud.

E' questo l'auspicio di Vicenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria per l'Organizzazione e i Rapporti con Territori e Categorie, per una finanziaria che comunque valuta positivamente.

"In linea di massima la legge di Bilancio e' positiva ma alcuni correttivi sono auspicabili - ha detto Marinese a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia promossa da Bip. - Sul tema delle Zes-Zls ad esempio un'armonizzazione delle definizioni, dei fondi e dei nomi stessi sarebbe auspicabile perche' siamo l'unico paese d'Europa che chiama le Zone economiche speciali con nomi diversi a seconda del caso e dell'ubicazione geografica. Sul piano poi del supporto alle imprese il Governo dovrebbe guardare sia al supporto alla capitalizzazione di un sistema che negli ultimi anni ha subito crisi tutte esogene e dall'altra a semplificare le operazioni di aggregazione. In Italia due Pmi da 10 milioni di euro di fatturato a testa che decidono un percorso di fusione devono affrontare spese per 3-400 mila euro di soli passaggi di proprieta'. Una spesa pesante che non agevola di certo il percorso evolutivo del nostro sistema industriale.

Un sistema che proprio nella parcellizzazione delle imprese ha uno dei suoi punti deboli".

