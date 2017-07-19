Manovra: Lega, utili banche 130 mld in 3 anni, ragionevole chiedere contributo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - 'Nei tre anni di nostro governo le banche hanno registrato utili per circa 130 miliardi di euro, quadruplicando (!!!) il proprio valore in borsa. In questi anni i grandi istituti hanno deciso una politica di taglio dei costi, con chiusura di migliaia di sportelli e sforbiciate al personale, mentre non sono aumentati significativamente ne' gli interessi corrisposti ai risparmiatori che hanno soldi fermi sui conti correnti, ne' i prestiti erogati a famiglie e imprese'. Cosi' in una nota la Lega. 'La situazione del Paese fa registrare dati positivi di cui siamo orgogliosi, dal record di nuovi posti di lavoro alla disoccupazione ai minimi, ma milioni di italiani sono ancora in difficolta'. Per questo - prosegue la nota - riteniamo ragionevole chiedere un contributo alle grandi banche, a partire dagli enormi guadagni derivanti da interessi e commissioni. L'obiettivo e' di utilizzare quei miliardi, come stanno gia' facendo altri Paesi in Europa, per immetterli nell'economia reale: aumento di stipendi e pensioni, investimenti in sanita', rottamazione pluriennale di 170 milioni di cartelle esattoriali che rendono difficile la vita a 20 milioni di italiani in difficolta'. Chi ha di piu', dia di piu''.

