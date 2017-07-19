Manovra: Giorgetti, punto fondamentale e' detassazione aumenti contrattuali -2

E' una cosa che chiedevano sia sindacati che imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - "Questo - ha aggiunto Giorgetti - ha significato e significa aumenti concreti dei salari degli stipendi dei lavoratori dipendenti.

E' una cosa che ci chiedevano sia i sindacati che i datori di lavoro, l'abbiamo fatta, mi dispiace che se ne parli pochissimo. Tassare al 5% gli aumenti contrattuali, all'1% i salari di produttivita' credo che siano segnali importantissimi".

