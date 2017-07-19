Manovra: Giorgetti, Irpef e rottamazione obiettivi, considerare spese difesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - "Credo che come si fa una legge di bilancio - ha premesso il responsabile dell'Economia - sfugga ai piu', anche a tanti che fanno professionalmente politica. La legge di bilancio inizia da molto tempo prima, si fa una programmazione su tre anni, minimo, prevedendo come va l'economia, come vanno le spese, le entrate. Si pongono determinati obiettivi. Poi si fa la legge di bilancio annuale, che deve essere coerente con questo sentiero, aggiornando tutti i risultati che sono stati conseguiti nelle previsioni di tipo macroeconomico e aggiornandole rispetto alle situazioni di tipo generale che si stanno verificando.

Nella nostra programmazione, come fanno tutte le persone serie e responsabili, avevamo e abbiamo previsto il perseguimento del sollievo fiscale, che noi abbiamo pensato e abbiamo concepito per tutti, ma naturalmente partendo nei due anni precedenti per i redditi piu' bassi. Tutti dicevano che era impossibile, invece abbiamo dimostrato come una disciplina di bilancio sia compatibile con queste riduzioni".

