Manovra: Giorgetti, coraggiosa e giusta, scelte impopolari per equita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - "Pochi giorni fa in occasione della presentazione della Nadef, abbiamo detto che avremmo agito in modo prudente, responsabile e sostenibile e lo abbiamo dimostrato, anzi aggiungo due ulteriori qualificazioni: coraggioso e giusto, perche' quando si ha coraggio di prendere anche scelte impopolari per ragioni di equita' e giustizia e' importante e va sottolineato, presentiamo in modo orgoglioso al popolo italiano la Manovra e ai risparmiatori che continuano ad avere fiducia e a sottoscrivere il debito italiano". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa sulla Manovra: "Noi abbiamo anche rifinanziato cose giuste fatte dal precedente Governo, come il taglio del cuneo e l'assegno ai disabili, in qualche modo erano scelte obbligate. Abbiamo mantenuto quel che abbiamo detto in linea con la prudenza e la responsabilita', in modo coraggioso, non dico saggio perche' qualcuno potrebbe dire come Battisti che la prudenza e' piu' stagnante, qualcuno si aspettava che facessimo qualche follia, mi spiace aver disatteso questa aspettativa", ha concluso.

