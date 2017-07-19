Manovra: Giorgetti ad associazioni datoriali, "non e' chiusa"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 ott - 'La manovra di bilancio non e' chiusa'. E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali e di categoria, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. Inoltre, stando a quanto appreso, il ministro non e' entrato nei dettagli dei numeri della prossima legge di bilancio, ha ascoltato le proposte delle associazioni e ha dato solo indicazioni di indirizzo generale.

