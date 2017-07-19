Manovra: Gay, priorita' e' rimettere al centro industria e incentivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - "Riteniamo che e' prioritario rimettere al centro l'industria come attrattore di opportunita'. Anche perche', da qui alla fine dell'anno, andiamo verso la fine degli incentivi". Lo ha detto Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali di Torino, a margine dell'assemblea generale di Assolombarda, interpellato sulla manovra.

"Pensiamo che bisogna rimettere al centro gli incentivi che devono essere a leva. Questo ci consentira', non solo di recuperare competitivita' come diceva il presidente Orsini, ma anche competere e avere un ruolo primario come industria nel continente europeo", ha aggiunto Gay, spiegando che "al momento ci sono diverse opzioni sul tavolo". E "siamo consapevoli che le risorse non sono molte. Ma siamo assolutamente convinti che mettere al centro gli investimenti e l'industria sia la strada giusta".

dim-ars-emi

