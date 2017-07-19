Manovra: FI, no ad aumento tassazione affitti brevi, e' un errore

La misura indicata una bozza del Ddl bilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - "Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unita' abitativa e' un errore, perche' si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo nelle aree interne quali i borghi e si incentiva l'elusione fiscale. E' sbagliato racimolare fondi per la Manovra dalle famiglie che vogliono affittare ai vacanzieri la casa in montagna o una stanza del figlio che e' andato a studiare all'estero". Cosi' in una nota Carlo De Romanis, responsabile dipartimento Turismo di Forza Italia.

"Al contempo - prosegue - la tutela dei residenti dalla commistione con i turisti nei propri condomini passa per altre misure: normalizzare il Codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, sostenere le imprese alberghiere tradizionali, incentivare la formazione turistica professionale e rimodulare la tassa di soggiorno sulle tariffe anziche' sulle categorie ricettive. Per queste ragioni, il dipartimento Turismo di Forza Italia e' contrario alla proposta di aumento della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26% contenuta nella bozza della prossima manovra finanziaria".

com-Bof

(RADIOCOR) 20-10-25 12:15:13 (0264)GOV,PA,IMM 5 NNNN