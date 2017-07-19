Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Manovra: FI, no ad aumento tassazione affitti brevi, e' un errore

            La misura indicata una bozza del Ddl bilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - "Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unita' abitativa e' un errore, perche' si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo nelle aree interne quali i borghi e si incentiva l'elusione fiscale. E' sbagliato racimolare fondi per la Manovra dalle famiglie che vogliono affittare ai vacanzieri la casa in montagna o una stanza del figlio che e' andato a studiare all'estero". Cosi' in una nota Carlo De Romanis, responsabile dipartimento Turismo di Forza Italia.

            "Al contempo - prosegue - la tutela dei residenti dalla commistione con i turisti nei propri condomini passa per altre misure: normalizzare il Codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, sostenere le imprese alberghiere tradizionali, incentivare la formazione turistica professionale e rimodulare la tassa di soggiorno sulle tariffe anziche' sulle categorie ricettive. Per queste ragioni, il dipartimento Turismo di Forza Italia e' contrario alla proposta di aumento della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26% contenuta nella bozza della prossima manovra finanziaria".

            com-Bof

            (RADIOCOR) 20-10-25 12:15:13 (0264)GOV,PA,IMM 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.