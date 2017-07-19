Manovra: De Vito (Assoholding), 13 proposte alla Camera per una crescita condivisa -2

Gusmeroli (Lega), 'misure utili, verranno sostenute dal centrodestra' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Antonio Sibilia, responsabile Tax affairs di Assoholding, e' entrato nel merito tecnico delle proposte fiscali, illustrando gli impatti delle misure. 'Le tredici proposte di Assoholding - ha spiegato - mirano a rafforzare la neutralita' e la coerenza del sistema tributario. Tra le misure figurano un credito d'imposta del 50%, fino a 30.000 euro, per accompagnare il passaggio generazionale delle Pmi e l'innalzamento al 35% dell'incentivo per i progetti di ricerca e sviluppo certificati. Una dotazione di 3 milioni di euro consentirebbe di sostenere fino a 100 percorsi di continuita' aziendale'.

Alla presentazione del documento sono intervenuti i deputati Maurizio Casasco, presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe tributaria e responsabile economia di Forza Italia, e Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attivita' produttive e responsabile fisco della Lega. Casasco ha, tra l'altro, osservato: "E' fondamentale sostenere una politica basata sulla crescita e riteniamo che solo attraverso un aumento del Pil possiamo essere competitivi nel mondo. Condivido le proposte Assoholding a favore di uno sviluppo economico del Paese e in particolare le misure relative alla valorizzazione delle attivita' di Ricerca e Sviluppo con l'obiettivo di sostenere l'innovazione tecnologica di frontiera'. Mentre Gusmesoli ha rilevato: 'Le proposte Assoholding sono concrete e utili al mondo delle attivita' economiche e sicuramente - ha assicurato -saranno sostenute dal centrodestra". E ha concluso "Stiamo vivendo una rivoluzione estremamente rapida attraverso l'intelligenza artificiale: un cambiamento epocale e allo stesso tempo un'occasione. Il mondo delle Pmi sta soffrendo per il caro energia e dunque avere un vantaggio competitivo nel settore innovazione rappresenta un elemento fondamentale'.

Bof

(RADIOCOR) 16-09-26 19:18:06 (0703) 5 NNNN