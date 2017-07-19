Manovra: Confindustria Assoimmobiliare, 6 proposte per crisi abitativa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Le proposte di Confindustria Assoimmobiliare "rappresentano un'opportunita' concreta per rispondere ai bisogni reali. Siamo fiduciosi che il dialogo propositivo e collaborativo con il ministero dell'Economia possa tradursi nell'iter parlamentare in integrazione delle nostre proposte" nella Manovra, aggiunge.

Le proposte prevedono: incentivi all'acquisto di fabbricati destinati a valorizzazione edilizia o locazione abitativa professionale, riaprendo fino al 31 dicembre 2028 i termini degli sgravi per imposte d'atto in misura fissa e imposta di registro al 2% all'acquisto di immobili residenziali da parte di operatori economici che svolgono in via prevalente locazione abitativa e imprese di costruzione che li destinano a locazione; incentivi alla locazione abitativa promossa da imprese, assimilando agli immobili strumentali dei fabbricati residenziali locati dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici o dagli operatori che svolgono in via prevalente locazione; incentivi all'acquisto di case green, riaprendo i termini al 31 dicembre 2028 della detrazione Iva pari al 50% pagata in sede di acquisto di case in classe energetica A e B; soglia di deducibilita' degli interessi passivi per societa' immobiliari di gestione per le imprese di costruzione, con franchigia di 3 milioni annui entro cui gli interessi passivi relativi a prestiti/mutui sono interamente deducibili; riproposizione al 31 dicembre 2028 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per under 36; estensione dell'Iva alle operazioni di cessione e locazione di abitazioni poste in essere dalle societa' di compravendita e gestione immobiliare e riduzione Iva dal 10% al 5% per locazioni di fabbricati residenziali, ad eccezione delle abitazioni di lusso.

