            Notizie Radiocor

            Manovra: Confcommercio a Leo, ridurre Irpef e pressione fiscale sulle imprese -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - Per Confcommercio, serve introdurre un meccanismo di sgravio fiscale ai fini Irpef per gli imprenditori individuali e le societa' di persone che reinvestono gli utili nelle proprie aziende e, quindi, le patrimonializzano. Occorre avanzare nel processo di abolizione dell'Irap che e' stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali ma resta in vigore per le societa' di persone e le societa' di capitali.

            Per risolvere, poi, il problema dell'ingente magazzino delle cartelle esattoriali in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari ad oltre 1.300 miliardi, bisogna prevedere una rateizzazione ampia e generalizzata delle stesse. Infine, secondo Prampolini, andrebbero introdotte misure fiscali anche a sostegno della spesa culturale delle famiglie come parte integrante di una politica volta a rafforzare la domanda di cultura e, al tempo stesso, espressione di una visione moderna di welfare.

