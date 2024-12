Manovra: Centemero (Lega), deroga a tetto detrazioni a Pmi per competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - 'Con la manovra e' in arrivo la deroga al tetto delle detrazioni Irpef per le startup e le Pmi innovative come richiesto anche da un mio emendamento. Questa misura insieme alla legge Startup a mia prima firma e alle altre norme di recente approvate sul settore rendono l'Italia sempre piu' competitiva nell'Innovazione'. Lo dichiara in una nota il deputato Giulio Centemero, capogruppo in commissione Finanze e capo del dipartimento Innovazione della Lega.

