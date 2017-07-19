Manovra: Caramanna (FdI), su affitti brevi in Parlamento troveremo soluzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - "Fratelli d'Italia ha sempre fatto scelte improntate alla chiarezza ed orientate a regolamentare ma non limitare gli affitti brevi.

E questo in una logica di tutela della prima casa e piu' in generale della proprieta' privata. D'altra parte questo Governo e questa maggioranza in tre anni hanno dimostrato grande attenzione e sensibilita' su questo tema. Sulle ipotesi fiscali di cui si parla in questi giorni, e che per quanto ci riguarda attengono soltanto dalle seconde case in poi, attendiamo l'arrivo della manovra in Parlamento, luogo che riteniamo piu' idoneo a trovare una soluzione". Lo dichiara il deputato di FdI, Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo sulla questione dell'aliquota della cedolare per gli affitti brevi.

