Manovra: Camilli (Confindustria), competitivita' industria deve essere al centro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - La Legge di Bilancio 2027 dovra' avere al centro soluzioni per la crescita e la competitivita' dell'industria italiana. A dirlo il vice presidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco, Angelo Camilli, durante l'evento della Lega 'A tua difesa". "L'Italia ha un'industria che dimostra ogni giorno di saper competere sui mercati internazionali, ma lo fa in condizioni di svantaggio sistemico. Negli ultimi trent'anni la nostra crescita e' stata nettamente inferiore a quella delle principali economie avanzate, mentre dal 2015 le esportazioni italiane di beni in volume sono cresciute piu' rapidamente di quelle di Germania e Francia. E' questo il paradosso da cui dobbiamo partire: le imprese sono competitive, ma non possiamo chiedere loro di continuare a esserlo nonostante le politiche e non grazie ad esse'. Per Camilli quindi dovranno essere affrontati in manovra "i nodi strutturali che frenano la crescita: dimensioni ancora troppo ridotte, patrimonializzazione incompleta, difficolta' di accesso al capitale e incertezza normativa", ha spiegato.

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(RADIOCOR) 09-09-26 17:26:33 (0482) 5 NNNN