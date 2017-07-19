Manovra: Camilli (Confindustria), competitivita' industria deve essere al centro -2

Rafforzare bonus aggregazioni e rendere convenienti M&A (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Serve innanzitutto "un incentivo permanente alla capitalizzazione, che riduca il costo fiscale del capitale di rischio rispetto al debito e recuperi le finalita' dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica-ndr)", ha aggiunto. "E serve favorire la crescita dimensionale, perche' il Paese cresce se le piccole imprese diventano medie e le medie diventano grandi, rafforzando capitalizzazione, governance e capacita' di investimento'. Per questo, ha sottolineato, "proponiamo di rinnovare e rafforzare il bonus aggregazioni, rendere piu' convenienti le operazioni di M&A e introdurre strumenti fiscali che accompagnino le imprese nei processi di consolidamento". La crescita, ha detto Camilli, ha anche bisogno di "capitali pazienti". "La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane supera i 6.000 miliardi di euro e circa 1.500 miliardi sono fermi su conti correnti e depositi: mobilitarne anche solo un punto percentuale verso l'economia domestica significherebbe attivare circa 15 miliardi di euro.

Se a queste risorse aggiungessimo il 2,5% di quelle degli enti previdenziali, potremmo arrivare a circa 25 miliardi.

Confermare i PIR, introdurre i conti di risparmio e investimento italiani e favorire un maggiore investimento previdenziale nell'economia reale significa quindi costruire un ponte stabile tra il risparmio degli italiani e la crescita delle imprese e delle infrastrutture', ha concluso.

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(RADIOCOR) 09-09-26 17:27:16 (0483) 5 NNNN