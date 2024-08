Manovra: Calderone, obiettivo consolidare strumenti a sostegno genitorialita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 21 ago - 'Nella manovra di bilancio del 2024 l'esonero per chi ha due figli era sperimentale per il 2024, ma al momento non c'e' una riflessione strutturale sul fare cessare questa misura, anzi, il nostro obiettivo e' invece consolidare e cercare di individuare i percorsi da mantenere e intensificare'. Cosi' il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, arrivando al Meeting di Rimini. In vista della prossima manovra, come obiettivo 'guardo al mantenimento della riduzione del cuneo fiscale contributivo, che credo che sia un impegno importante' e al contempo a 'sostenere le politiche a favore della contrattazione e del miglioramento delle condizioni retributive', anche 'cercando di rendere sostenibili e continuativi nel tempo gli strumenti che guardano alla genitorialita' e, quindi, alla differenziazione tra chi ha figli e chi non ha figli come i fringe benefit'.

Enr-

(RADIOCOR) 21-08-24 18:28:23 (0448) 5 NNNN