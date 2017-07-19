Manovra: Calderone, ci sono importanti misure per salari e redditi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - 'La manovra appena approvata alla Camera dei Deputati prevede misure importanti per i salari e i redditi. La misura piu' significativa e' la tassazione agevolata al 5% per i rinnovi contrattuali fino a 33.000 euro, un impegno importante reso possibile grazie ai fondi del ministero del Lavoro e reclamata con forza da tutte le forze sociali. Poi ci sono misure di grande impatto come la tassazione agevolata all'1% dei premi di produttivita', la proroga degli incentivi alle assunzioni di giovani e donne, l'aumento del bonus mamme, la proroga al 2028 della Zes, l'aumento dei buoni pasto esentasse a 10 euro e altre misure che sostengono salari e redditi'. Cosi' in una nota la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, aggiungendo che 'alla propaganda rispondiamo ancora una volta con i fatti, i numeri sull'occupazione ci danno ragione e si tratta di una realta' riconosciuta da tutte le istituzioni internazionali e soprattutto dagli italiani'.

