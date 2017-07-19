Manovra: bozza risoluzione 'governance', entro 2/10 aggiornamento Dfp a Camere -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Nella bozza di risoluzione si prevede l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Dfp macroeconomiche e di finanza pubblica; del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore; del saldo di cassa del settore statale; dell'aggregato di spesa netta e l'andamento delle componenti sottostanti. Inoltre il documento dovra' contenere, tra l'altro, gli obiettivi di politica economica e, in termini programmatici, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta; l'articolazione per il triennio delle misure che si intendono adottare nella manovra, con i relativi effetti finanziari; approfondimenti dovranno riguardare anche gli impegni legati al Piano strutturale di bilancio di medio termine. Inoltre, in sede di Dpb e Nota allegata al Ddl di Bilancio dovranno essere evidenziate le componenti dell'aggregato della spesa netta; il conto economico programmatico delle Pa per sottosettore.

Per quanto riguarda la riforma della legge di contabilita' per 'allineare' le regole nazionali a quelle introdotte a livello europeo, non riguarderanno la prossima legge di Bilancio, se ne parlera' nel 2026.

