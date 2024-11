Manovra: Bertolaso, con tetti spesa sanita' uguali a tutti Lombardia perde 1mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Il nuovo prontuario che riguarda le tariffe delle prestazioni, recentemente approvato, 'se fosse passato nella modalita' in cui ci era stato presentato, Regione Lombardia avrebbe perso, solo per quello che riguarda l'anno prossimo, quasi mezzo miliardo di euro'. E 'se dovesse passare la norma che e' ancora presente nel disegno di legge della manovra, sulla base del dispositivo attuale Regione Lombardia perderebbe altri 400 milioni di euro, quasi 1 miliardo di euro, solo perche' si vogliono stabilire dei tetti massimi uguali per tutti, a quelle che sono le tariffe e le prestazioni sanitarie". Cosi' Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, intervenendo al Milano Life Science24 Forum organizzato da Assolombarda. 'Credo invece - ha aggiunto - che quello che sia giusto per ogni Regione che e' in una situazione di bilancio o comunque non in passivo, ognuno debba avere il diritto di usare il fondo sanitario nazionale per quella che e' la quota parte regionale, secondo quelle che sono le priorita' e le problematiche per la Regione. Questa e' una battaglia che stiamo portando avanti con le altre regioni e con il governo centrale. E' ben evidente che e' il problema fondamentale: se non siamo messi in grado di poter utilizzare quelle che sono le risorse finanziarie che non sono superiori alle altre risorse finanziarie che hanno tutte le regioni in Italia, credo che sarebbe difficile riuscire a garantire quel livello di qualita' dell'assistenza, della ricerca, della formazione che viene garantito in questa regione. In Italia puo' succedere di tutto, lo sappiamo, e siamo tutti abituati perche' abbiamo fatto molte esperienze professionali nella nostra vita, ma quello che si puo' tranquillamente escludere a priori e' che sia un assessore al welfare 'romano de Roma' che manda in declino quella che e' la sanita' di Regione Lombardia. Questo non accadra' mai'.

