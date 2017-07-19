Manovra: Aleotti (Menarini), agire su payback per trattenere l'industria in Italia

A Firenze Colloqui dell'economia de Il Sole 24 Ore-Radiocor (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 19 set - 'Il tetto della spesa farmaceutica deve essere commisurato ai reali bisogni di salute dei cittadini. Non si puo' fissare un limite basso per far pagare il 50% dello sforamento alle industrie'. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini e vicepresidente di Confindustria nel corso dei Colloqui dell'economia organizzati dalla Camera di commercio di Firenze con Il Sole 24 Ore-Radiocor, auspicando un intervento in manovra sul payback stimato nel 2024 in 2 miliardi a carico delle imprese. Per Aleotti l'intervento sul payback potrebbe rappresentare 'un incentivo per attrarre nuove imprese farmaceutiche in Italia ed evitare che le tensioni commerciali e i dazi imposti dagli Usa favoriscano un decentramento della produzione'. 'La Menarini - aggiunge - produce negli Usa quel che vende in quel Paese e quindi non e' colpita direttamente dall'aumento dei dazi, ma il combinato disposto dei dazi americani con la svalutazione del dollaro non va sottovalutato, puo' avere effetti gravi, Trump punta a riportare negli Stati Uniti le produzioni che avvengono fuori dal Continente'.

