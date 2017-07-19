Manovra: Aleotti (Menarini), agire su payback per trattenere l'industria in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 19 set - Ma anche l'Europa deve cambiare rotta. 'Bene il mercato unico, non l'unicamente mercato' sintetizza l'imprenditrice per sottolineare la 'debolezza' di politiche di Bruxelles insufficienti a rafforzare i tessuti industriali e la competitivita' delle aziende. 'Prendete il caso del primo vaccino contro il Covid - ricorda -: la tecnologica era tedesca, ma la produzione e' avvenuta in America e noi europei ci siamo preoccupati solo di comprarlo al miglior prezzo possibile sul mercato'. Come ha detto il presidente Draghi 'la gestione europea a' purtroppo caratterizzata dall'inazione: vuol dire che si fanno un sacco di analisi, si hanno un sacco di consulenze, si analizza il problema e poi pero' non si arriva a mettere in campo niente di concreto'.

'Questa lentezza - conclude Aleotti - e' assolutamente in contrasto con la velocita' dei tempi, e la velocita' con cui si muovono sia la Cina che l'India e gli Stati Uniti, soffocando le capacita' e la competitivita' dell'Europa'.

