            Notizie Radiocor

            Manovra: a rete ospedali d'eccellenza sanita' pubblica 20 milioni nel 2026

            Cresce +1% tetto acquisti prestazioni da privati accreditati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa e potenziare la qualita' dell'assistenza erogata dagli ospedali: con questo doppio obiettivo parte dal 2026 la sperimentazione di un progetto che in ambito Ssn coinvolgera' gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e gli ospedali di rilievo nazionale. Lo prevede il Ddl di bilancio 'bollinato' dalla Ragioneria, che autorizza la spesa complessiva di 20 milioni per il 2026 da ripartire tra le regioni con decreto Salute-Mef previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. La manovra dispone d'altra parte l'ulteriore innalzamento (+1%) del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati.

