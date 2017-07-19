Manovra: 1,7 miliardi a sgravi rinnovi, premi e trattamenti accessori

In due anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Tassazione agevolata per rinnovi contrattuali, premi di produttivita' e trattamento accessorio per uno stanziamento complessivo di 1,7 miliardi nel 2026 e 2027. La Manovra prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali locali del 5% sugli incrementi retributivi ai dipendenti privati nel 2026 e in attuazione dei rinnovi sottoscritti nel 2025, entro redditi di 28 mila euro: interessata una platea 3,326 milioni di lavoratori, con un incremento di reddito medio annuo di 680 euro. Per 2026 e 2027, riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota sui premi di risultato o partecipazione agli utili, alzando da 3 a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile: si stima un incremento dell'ammontare dei premi agevolati del 10%, una potenziale platea di 250 mila persone e un incremento medio di 1.500 euro. Infine i benefici per il trattamento accessorio riguarderebbero 2,3 milioni di lavoratori.

