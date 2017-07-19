Manifattura: Teha, Italia prima in Ue ma indietro su aziende innovative -2

Mezzogiorno ai margini dell'ecosistema (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Dallo studio di Teha Club e InnoTech Hub emerge che l'eccellenza tecnologica italiana e' concentrata in pochi poli lungo l'asse Torino-Milano-Bologna-Roma. La produzione scientifica nelle 5 tecnologie strategiche si addensa a Milano, Padova, Bologna, Roma e Napoli, unica citta' del Sud inclusa tra i poli scientificamente produttivi: insieme a Pisa, il capoluogo campano mostra una specializzazione di rilievo in robotica e AI applicata. La capacita' brevettuale si concentra, invece, tra Milano, Torino, Bologna e Roma e lo stesso schema si ripete sul fronte del talento: in Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna si concentrano i primi poli di assunzione in tutte e 5 le tecnologie strategiche. Il Mezzogiorno resta ai margini dell'ecosistema dell'innovazione.

La ricerca individua i passaggi critici in cui la filiera dell'innovazione italiana si interrompe. Il primo e' il ponte tra ricerca e brevetto: le carriere accademiche dipendono da criteri costruiti attorno alle pubblicazioni, con il risultato che solo il 3% della produzione scientifica diventa brevetto. Il secondo e' il gap tra brevetto e impresa: gli Uffici di Trasferimento Tecnologico hanno meta' del personale della media europea e operano spesso come uffici legali, privi delle competenze di business development. Il terzo e' il rapporto tra impresa e scaling: non manca il capitale in senso assoluto, ma fondi di venture capital con competenze verticali sui macrotrend tecnologici. La ricerca di Teha propone quindi di orientare l'innovazione su 4 obiettivi misurabili: costruire ecosistemi tecnologici su scala globale, favorire l'upselling tecnologico del manifatturiero, aumentare la conversione della ricerca, incrementare il numero delle imprese innovative in Italia. Per farlo ha elaborato quattro proposte: riformare i criteri di valutazione della ricerca accademica; potenziare le strutture di trasferimento tecnologico; assegnare Kpi agli enti pubblici di ricerca; rafforzare l'ecosistema finanziario.

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(RADIOCOR) 24-06-26 18:10:21 (0585) 5 NNNN