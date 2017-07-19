Manifattura: Mecspe-Nomisma, pilastro economia con 486mila imprese a fine 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Guardando al biennio 2026-2027, il 56% degli imprenditori indica una fiducia moderata nell'evoluzione del mercato del proprio settore e il 26% una fiducia alta o molto alta, a conferma della solidita' delle imprese e della loro capacita' di continuare a costruire il proprio percorso di crescita anche in uno scenario in evoluzione. Un orientamento che si riflette anche nelle valutazioni operative: il 35% delle imprese considera il proprio portafoglio ordini adeguato o superiore rispetto alla capacita' produttiva e agli obiettivi economici aziendali, mentre il 30% lo reputa stabile. Sul fronte internazionale, il tema dei dazi continua a incidere concretamente sull'attivita' delle imprese: oltre la meta' dichiara di aver gia' registrato o di stare registrando impatti, con 2 imprenditori su 10 che segnalano effetti negativi significativi e 3 su 10 impatti piu' contenuti.

L'Osservatorio Mecspe evidenzia comunque prospettive di stabilita' sull'export per il biennio 2026-2027: oltre la meta' delle imprese prevede un andamento stabile, mentre circa il 28% si attende una crescita.

