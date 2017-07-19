Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Maltempo: Urso sente i sindaci di Catania e Acireale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha telefonato al sindaco di Catania, Enrico Trantino, e al sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, tra i territori piu' colpiti dalle forti mareggiate che nelle scorse ore hanno interessato i borghi marinari lungo la costa ionica siciliana, per esprimere la propria vicinanza alle comunita' coinvolte e assicurare l'impegno del Governo a sostegno dei cittadini e delle imprese colpite. Ne da' notizia un comunicato del Mimit.

            Cel.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 21-01-26 19:57:07 (0758)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.