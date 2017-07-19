Maltempo: Urso sente i sindaci di Catania e Acireale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha telefonato al sindaco di Catania, Enrico Trantino, e al sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, tra i territori piu' colpiti dalle forti mareggiate che nelle scorse ore hanno interessato i borghi marinari lungo la costa ionica siciliana, per esprimere la propria vicinanza alle comunita' coinvolte e assicurare l'impegno del Governo a sostegno dei cittadini e delle imprese colpite. Ne da' notizia un comunicato del Mimit.

