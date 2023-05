Maltempo: Tajani, oltre 6 mld da Ue credo 300-400 mln da Fondo solidarieta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - I sei miliardi in arrivo da Bruxelles sul dissesto idrogeologico come annunciato dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, "sono per la sistemazione idrogeologica del Po, in piu' credo che l'Ue eroghera' 300-400 milioni dal Fondo di solidarieta' per le catastrofi naturali". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Radio 24.

"Io credo che alcune spese debbano essere tolte da conto del nuovo patto di stabilita'. Dobbiamo discutere e dialogare. E' giusto che ci sia un confronto ma noi vogliamo fare tutto cio' che e' possibile per utilizzare quei fondi" ha concluso Tajani.

Ale

