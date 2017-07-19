Maltempo: Tajani, FI contraria a usare fondi Ponte Stretto per risarcire danni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "Forza Italia vuole che il Ponte sullo Stretto diverti una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria,Sicilia e di tutta l'Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo. Ci sono tante proposte in proposito che verranno esaminate dal Governo. Quella di utilizzare i fondi del ponte ci trova contrari". Lo precisa su X il vicepremier Antonio Tajani.
fil.
