            Notizie Radiocor

            Maltempo: Tajani, FI contraria a usare fondi Ponte Stretto per risarcire danni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 gen - "Forza Italia vuole che il Ponte sullo Stretto diverti una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria,Sicilia e di tutta l'Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo. Ci sono tante proposte in proposito che verranno esaminate dal Governo. Quella di utilizzare i fondi del ponte ci trova contrari". Lo precisa su X il vicepremier Antonio Tajani.

            fil.

            (RADIOCOR) 29-01-26 19:54:55 (0814)GOV,PA,INF 5 NNNN

              


