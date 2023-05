Maltempo: sindacati bancari, istituti concedano smart working e sospendano mutui

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - I sindacati bancari, in una lettera inviata all'Abi, invitano l'associazione di palazzo Altieri a chiedere alle banche associate di riconoscere ai lavoratori delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna e delle Marche la possibilita' di svolgere la loro attivita' in modalita' di 'lavoro agile' e/o di fruire di permessi retribuiti per calamita'. Inoltre, nella stessa lettera, i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto evidenziano la necessita' che le banche prevedano anche la possibilita' di rateizzazioni e/o sospensioni di mutui e prestiti per gli stessi motivi.

com-Ggz

(RADIOCOR) 17-05-23 17:26:45 (0543) 5 NNNN