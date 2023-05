Maltempo: Santanche', alberghi e coste danneggiate meno di aree interne

'Ho parlato con il governatore Bonaccini' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - 'Ho parlato con il presidente della Regione Emilia-Romagna e posso dire che l'unica nota positiva, se di positivita' si puo' parlare in questa tragedia, e' che le strutture alberghiere e le coste sono state danneggiate in misura molto minore rispetto alle aree interne'. Cosi' il ministro del Turismo, Daniela Santanche', intervenendo all'evento 'Investopia Europe' in corso a Milano, in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito molte zone dell'Emilia Romagna.

