Maltempo: Sammartino (Sicilia) chiede ristori e deroghe su ratei, tasse, Durc

'Sgravi contributivi per i settori agricolo e pesca' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Ristori per aiutare la popolazione e colmare il gap infrastruttrale. E' quanto chiede Luca Sammartino, assessore all'Agricoltura della Regione Sicilia, durante l'audizione davanti alla commissione Ambiente di Montecitorio, in merito agli ultimi eventi calamitosi che hanno sconvolto la Regione. Sammartino ha chiesto anche di far saltare vincoli (come quelli imposti dalla direttiva Bolkenstein sulle concessioni balneari) e e deroghe su Durc, ratei bancari, tassazioni e contributi sul lavoro. 'Ci sono settori come quello dell'agricoltura e della pesca - ha ricordato - che hanno perso intere giornate lavorative'.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-02-26 15:33:53 (0495)FOOD 5 NNNN