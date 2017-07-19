Maltempo: Salvini, serve 1 miliardo per danni in Calabria, Sardegna e Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roccaraso, 23 gen - Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha aperto la tre giorni di lavoro organizzata dalla Lega in Abruzzo con un saluto in videocollegamento e ha chiesto un miliardo di stanziamento urgente per le Regioni colpite dal maltempo con particolare riferimento a Calabria, Sardegna e Sicilia. E' quanto fa sapere la Lega, aggiungendo che Salvini ha anche ribadito di seguire con grande attenzione le ricadute su infrastrutture e trasporti e appena possibile sara' sui posti maggiormente danneggiati.

In merito all'iniziativa organizzata in Abruzzo, Salvini ha evidenziato che tutti gli ospiti sono stati invitati - anche quelli con idee diverse dalla Lega - 'perche' amiamo il confronto, non perche' abbiamo cambiato idea', aggiungendo che 'la Lega e' una forza di governo, con 500 sindaci in tutta Italia, fuori dalla Lega c'e' il deserto'. Dopo la kermesse abruzzese, il partito sta gia' pensando all'evento del prossimo 18 aprile a Milano sui temi di sicurezza e immigrazione.

