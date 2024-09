Maltempo: Salvini segue con attenzione gli sviluppi in Emilia Romagna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, 'a Genova per l'inaugurazione del Salone nautico segue con estrema attenzione la situazione del maltempo in Emilia Romagna, in costante contatto con gli operatori sul campo per vigilare sulle infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini'. Lo fa sapere una nota del Mit.

Rfi comunica che al momento sono interrotti la linea Adriatica tra Faenza e Forli' per il superamento della soglia di guardia del torrente Rio Cosina e gli itinerari alternativi del Bacino Romagna per il superamento della soglia di guardia dei corsi d'acqua con allagamento della sede ferroviaria. Ci sono disagi sul traffico di lunga percorrenza che per ora e' sospeso. La situazione e' costantemente monitorata dal Centro operativo nazionale e territoriale.

Chiuse la SS 65bis Fondovalle Savena a Pianoro (Bologna) per smottamento erosione del torrente Savena, la SS 16 Adriatica a Ravenna per innalzamento Lamone e limitazioni alla circolazione sulle SS65 e 67. Chiusure e limitazioni anche nelle Marche e in Puglia. Gli operatori sono al lavoro per circoscrivere i disagi e mettere in sicurezza le arterie di collegamento.

