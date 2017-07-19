Maltempo: Sace, misure di sostegno a imprese colpite da ciclone fino a 30 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - Per favorire la continuita' operativa, la liquidita' e la stabilita' finanziaria delle aziende coinvolte, sono state attivate misure straordinarie di natura assicurativa e finanziaria, pensate per rispondere in modo concreto alle difficolta' incontrate dal tessuto produttivo dei territori colpiti dal ciclone Harry. Lo comunica Sace in una nota sul sostegno alle imprese colpite nelle Regioni Sicilia, Sardegna e Calabria.

Le iniziative, valide fino al 30 giugno 2026, sono rivolte sia alle imprese clienti sia alle non clienti e mirano a sostenere le filiere produttive locali, accompagnando le aziende nella fase di emergenza e nel successivo percorso di ripresa economica. Tra le misure chiave rientrano posticipi e proroghe sui pagamenti dei premi assicurativi, cioe' la previsione da parte di Sace e Sace Bt dilazioni dedicate e proroghe dei termini di pagamento dei premi sulle coperture assicurative in essere, consentendo alle imprese colpite di mantenere attive le polizze anche in presenza di temporanee difficolta' finanziarie. Sono poi previste proroghe gratuite delle coperture assicurative e la sospensione delle azioni di recupero dei premi, al fine di garantire la continuita' della protezione assicurativa e ridurre la pressione finanziaria sulle aziende nel periodo di emergenza.

