Maltempo: Regione Lombardia, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico, dal mezzogiorno di oggi, sabato 14 marzo, fino alle ore 18 di domani, domenica 15 marzo.

Durante l'allerta meteo, spiega una nota, si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimita' delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E' importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sara' attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in citta'.

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(RADIOCOR) 14-03-26 15:02:25 (0337) 5 NNNN