Maltempo: Protezione civile, allerta arancione in cinque regioni del Centro-Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ago - La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo centrale, tendera' nelle prossime ore a stazionare sull'Italia, determinando una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Tale situazione favorira' locali manifestazioni di instabilita' anche di forte intensita'.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L'avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledi' 20 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Lazio, Umbria e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti e' stata valutata per oggi e domani, giovedi' 21 agosto, allerta arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Valutata inoltre per la giornata di domani, 21 agosto, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull'intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

