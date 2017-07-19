Maltempo: ok Cdm a stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia

Stanziati 50 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - 'A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi'. E' quanto si legge in una nota. E' stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma, spiega la nota, e' ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procedera' con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le Regioni interessate.

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