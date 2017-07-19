Maltempo: Musumeci, proposta Piano nazionale mitigazione rischio a esame Mase-Mit

'Spero che qualche burocrate porti a definizione progetto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - "Quale ministro per la Protezione civile, consapevole che la competenza alle Regioni non appare sufficiente per far fronte ad una complessita' particolarmente articolata, ho proposto un Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, da affidare alle sette autorita' distrettuali". Cosi' il ministro Nello Musumeci, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Az sui recenti eventi franosi e alluvionali che hanno colpito l'Abruzzo. "La proposta, e questa e' la notizia - ha sottolineato - e' all'esame dei ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e spero che prestissimo qualche burocrate possa avere la consapevolezza di far giungere alla definizione questo progetto, con il necessario senso di responsabilita'".

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(RADIOCOR) 08-04-26 17:41:27 (0550)GOV 5 NNNN